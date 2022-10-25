На Алтае монтажник избил школьника-инвалида

В «РЕН-ТВ» сообщили, что инцидент случился 12 октября. Монтажник находился в доме на пр. Коммунистическом вместе с 12-летним ребенком. Мужчина ударил шестиклассника в нос, разбил его и раздробил зубы. Известно, что у мальчика есть инвалидность.
Как выяснилось злоумышленника ранее судили. 22 октября в отношении него завели дело ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
Почему монтажник это сделал и как оказался в доме — неизвестно.
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