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Происшествия

На Алтае монтажник избил школьника-инвалида

В Горно-Алтайске монтажник выбил зубы шестикласснику, пишет РЕН ТВ.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

В «РЕН-ТВ» сообщили, что инцидент случился 12 октября. Монтажник находился в доме на пр. Коммунистическом вместе с 12-летним ребенком. Мужчина ударил шестиклассника в нос, разбил его и раздробил зубы. Известно, что у мальчика есть инвалидность.

Как выяснилось злоумышленника ранее судили. 22 октября в отношении него завели дело ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Почему монтажник это сделал и как оказался в доме — неизвестно.

Ранее в Барнауле пенсионеры подрались с подростками на детской площадке.

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