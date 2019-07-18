Лихач на BMW X6 Александр Руденко будет сидеть в колонии с удобствами

Виновника резонансного ДТП на пр. Ленина Александра Руденко этапировали в рубцовскую ИК-5, которую называют лучшей в крае. Алтайский краевой суд 7 июня счел нужным отправить его в колонию на 8,5 лет. Все впервые получившие срок в колонии общего режима отбывают наказание именно там.

Согласно сайту УФСИН по Алтайскому краю, на базе колонии работает вечерняя школа № 1 и филиал № 2 ФКП ОУ № 274, который готовит электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, монтажников санитарно-технических систем и оборудования и так далее.

В учреждении также есть клуб, библиотека, спортзал, площадка, где регулярно проводятся спортивные мероприятия, проведено кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. На территории колонии есть храм в честь Святого Николая.

В этом же исправительном учреждении отбывал срок бывший депутат АКЗС Александр Мастинин, активист Ильдар Дадин, некоторое время там сидел сына экс-мэра Барнаула Максим Савинцев.

За что осудили Руденко?

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы. Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»).

С учетом срока под стражей из расчета 1,5 дня за день в колонии Александру Руденко осталось отбыть 7,5 лет. Поскольку тяжесть этого преступления для него все-таки будет считаться средней, несмотря на законодательные изменения, он сможет просить об УДО после отбытия одной трети наказания — то есть, в 2021 году.