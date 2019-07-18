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18 июля

Лихач на BMW X6 Александр Руденко будет сидеть в колонии с удобствами

Виновника резонансного ДТП на пр. Ленина Александра Руденко этапировали в рубцовскую ИК-5, которую называют лучшей в крае. Алтайский краевой суд 7 июня счел нужным отправить его в колонию на 8,5 лет. Все впервые получившие срок в колонии общего режима отбывают наказание именно там.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Согласно сайту УФСИН по Алтайскому краю, на базе колонии работает вечерняя школа № 1 и филиал № 2 ФКП ОУ № 274, который готовит электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, монтажников санитарно-технических систем и оборудования и так далее.

В учреждении также есть клуб, библиотека, спортзал, площадка, где регулярно проводятся спортивные мероприятия, проведено кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. На территории колонии есть храм в честь Святого Николая.

В этом же исправительном учреждении отбывал срок бывший депутат АКЗС Александр Мастинин, активист Ильдар Дадин, некоторое время там сидел сына экс-мэра Барнаула Максим Савинцев.

За что осудили Руденко?

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы. Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»).

С учетом срока под стражей из расчета 1,5 дня за день в колонии Александру Руденко осталось отбыть 7,5 лет. Поскольку тяжесть этого преступления для него все-таки будет считаться средней, несмотря на законодательные изменения, он сможет просить об УДО после отбытия одной трети наказания — то есть, в 2021 году.

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