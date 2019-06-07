«Ей никогда не исполнится шесть». Как выносили второй приговор лихачу на BMW X6 Александру Руденко

7 июня барнаульскому «лихачу» Александру Руденко, который совершил смертельное ДТП на пр. Ленина на своем BMW X6, ужесточили наказание. Алтайский краевой суд счел нужным отправить его в колонию общего режима. Какие аргументы приводили стороны и как это повлияло на решение суда — в репортаже altapress.ru.

Краткое содержание

Сам Руденко не пожелал участвовать в заседании, хотя мог это сделать по видеосвязи, находясь в СИЗО. На процессе присутствовали его супруга и мать. Из потерпевших на заседание пришли Евгений Нагорнев, потерявший в аварии жену и 3-летнюю дочь, отец его супруги Игорь Перфильев и мать второй погибшей девочки Елена Корецкая.

Прокуратура и потерпевшие просили суд об ужесточении наказания водителю BMW. Они посчитали необоснованными и не имеющими решающего значения некоторые смягчающие обстоятельства — например, молодой возраст подсудимого.

Потерпевшие также отметили, что на предыдущих заседаниях Руденко не раскаялся и не признал вину. Кроме того, они посчитали, что виновник ДТП имеет возможность заплатить большие суммы за моральный вред.

Каждому из потерпевших и их представителей судья Элеонора Владимирова дала слово. Игорь Перфильев, отец погибшей Юлии Нагорневой, выступил первым. Он назвал случившееся убийством и попросил максимально возможного срока по данной статье. Евгений Нагорнев произнес более эмоциональную речь.

Евгений Нагорнев на суде над Александром Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Евгений Нагорнев,

потерпевший:

Наша Конституция гарантирует нам права и свободы. Меня лично товарищ Руденко лишил свободы видеться с женой и ребенком. Пускай он так же лишится всего самого дорогого. Для него это — деньги. Мне не моральный ущерб нужен, а чтобы наказание было равнозначным. Оставить ему 500 тысяч, которые он предлагает пострадавшим, и пусть он на них всю жизнь живет. На днях у нас в третьем чтении приняли закон об ужесточении наказания для пьяных водителей. К счастью для Руденко, на него это не распространяется. Я хочу, чтобы впредь пьяные демоны задумывались, что они делают. До сих пор аварии происходят. Хотелось бы, чтобы решение суда повлияло на ход жизни наших граждан.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

«Я была самой счастливой»

Представитель потерпевших Александр Карбышев попросил суд «восстановить социальную справедливость». Он также напомнил о законопроекте об ужесточении наказания за «пьяные ДТП» и переводе подобных преступлений в категорию тяжких. «Руденко допустил не неосторожность, а преступную небрежность, халатность. И законодатель это понимает», — сказал юрист.

Самое первое заседание по делу Руденко проходило 20 марта, в день рождения дочери Евгения Нагорнева. В 2019 году ей могло бы исполниться 4 года. Апелляционное заседание назначили на день рождения второй погибшей девочки, 5-летней дочери Елены Корецкой.

Елена Корецкая,

мать погибшей девочки:

7 июня 2013 года я была самой счастливой женщиной на свете. В этот день у меня родилась дочь. Сегодня Таисии было бы шесть лет. К сожалению, не могу говорить, настаиваю на самом жестком наказании… (плачет).

Елена Корецкая после приговора Александру Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

«Слишком суровое наказание»

Адвокат Александр Марченко, защищающий интересы осужденного Александра Руденко, заявил что наказание считает чрезмерно суровым, и просил уменьшить срок отбывания в колонии. Он обратил внимание на то, что супруга его клиента перечислила на депозит суда 5 млн рублей в счет возмещения исков потерпевших.

Александр Марченко,

адвокат:

С точки зрения закона, если суд признает смягчающим обстоятельством частичное возмещение вреда, срок может быть уменьшен. Второе смягчающее обстоятельство, которое суд вправе признать, это грубые нарушения со стороны потерпевших. Такое нарушение в ходе судебного следствия были установлено — отсутствовали детские кресла. Это не было причиной ДТП, но явилось одним из условий смерти детей. В случае наличия удерживающего устройства они бы не получили такие тяжкие травмы.

Адвокат Александр Марченко. Анна Зайкова , altapress.ru

Также адвокат посчитал завышенными суммы компенсаций за моральный вред и попросил уменьшить их «до разумного предела».

«Световые зебры не помогут»

В ходе прений потерпевший Евгений Нагорнев ответил на заявление адвоката Александра Марченко. Он признал свою вину в том, что его ребенок не был пристегнут. Но мужчина по-прежнему уверен в том, что его дочка не могла выжить в той аварии, даже если бы была в детском кресле.

«Если вы настаиваете, давайте я куплю машину, посажу вас в кресло, и врежемся на скорости хотя бы 100 км/ч. Выйдете, покажете суду, какой вы живой, крепкий, здоровый и счастливый», — сказал Нагорнев адвокату осужденного.

Семья Александра Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Елена Корецкая заявила, что без создания судебной практики жестких наказаний за смертельные пьяные ДТП «никакие увещевания потерпевших и СМИ, превентивные меры, световые зебры не помогут уменьшить трагическую статистику в Барнауле и России».

Юрист Александр Карбышев подчеркнул, что колония-поселение не сможет исправить Руденко. По его мнению, говорить о детских креслах в такой ситуации кощунственно, а народ как источник власти «не должен умолять судебную власть» не допускать мягкого наказания для человека, забравшего три жизни.

«Что такое колония-поселение? Когда в выходные можно прийти домой. Когда можно взять отпуск, а при хорошем поведении через два года можно вернуться и забыть то, что произошло. Но как об этом забудут потерпевшие? Как они будут жить дальше?», — вопрошал юрист.

Потерпевшие на суде Александром Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Общий режим и увеличенные компенсации

На решение судье Элеоноре Владимировой понадобилось около 20 минут. Она вняла доводам потерпевших, приняла во внимание законодательные изменения и общественный резонанс, вызванный преступлением.

Элеонора Владимирова,

судья Алтайского краевого суда:

Отбывание наказания Руденко в виде лишения свободы назначить в исправительной колонии общего режима. Зачесть в срок время содержания под стражей с 16 октября 2018 года по 7 июня 2019 года.

С учетом срока под стражей из расчета 1,5 дня за день в колонии Александру Руденко осталось отбыть 7,5 лет и еще две недели. Поскольку тяжесть этого преступления для него все-таки будет считаться средней, несмотря на законодательные изменения, он сможет просить об УДО после отбытия одной трети наказания — то есть, в 2021 году.

Суммы компенсаций увеличили: в пользу Елены Корецкой и родителей Юлии Перфильевой — до 3 млн каждому (было по 2 млн), в пользу Евгения Нагорнева — до 7,5 млн рублей (было 6,5 млн), в пользу водителя Сергея Федько — 5 млн рублей (было 3,5 млн). Таким образом, изначальная общая сумма компенсаций увеличилась на 5,5 млн рублей.

Потерпевшие Евгений Нагорнев и Елена Корецкая в краевом суде. altapress.ru

Суд снял арест с долей в «Алтайской энергетической компании» и одной из квартир, которая является единственным жильем матери и дочери Руденко.

Потерпевшие остались удовлетворены таким вердиктом. Пока они не планируют обжаловать приговор и как-то реагировать на возможные жалобы адвоката осужденного. Семья Руденко восприняла приговор без эмоций и комментариев.

Что совершил водитель BMW X6

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. ред.), и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения. Двигаясь по проспекту Ленина в сторону речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров, в результате чего на пересечении с ул. Анатолия в районе дома на пр. Ленина, 23 врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22 ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

В пути следования обвиняемый «проявил преступную небрежность», «не предвидел наступление опасных последствий» его действий, хотя должен был быть внимательным на дороге. В результате ДТП дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер.

Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы. Действия Руденко квалифицировали по ч. 6 ст. 264 («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью людей»).