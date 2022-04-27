Мальчик позвонил матери с чужого номера и больше не выходил на связь

Мальчик предупредил, что задержится. Однако вечером ребенок домой не вернулся, сообщил канал E1.

По словам женщины, перед исчезновением школьник позвонил ей.

«Не видела его сутки. Он вчера в школу ушел, потом со скрытого номера мне позвонил, сказал, что он там задержится с друзьями и придет в 18 часов. Но его не было, стали бегать, искать его. Все еще не можем найти», — рассказала мать школьника.