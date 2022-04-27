27 апреля
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Происшествия

Мальчик позвонил матери с чужого номера и больше не выходил на связь

В Свердловской области разыскивают 10-летнего мальчика. Накануне утром он вышел из дома в школу.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Мальчик предупредил, что задержится. Однако вечером ребенок домой не вернулся, сообщил канал E1.

По словам женщины, перед исчезновением школьник позвонил ей.

«Не видела его сутки. Он вчера в школу ушел, потом со скрытого номера мне позвонил, сказал, что он там задержится с друзьями и придет в 18 часов. Но его не было, стали бегать, искать его. Все еще не можем найти», — рассказала мать школьника.

Женщина подала заявление в полицию, пишет Газета.Ru. Мама мальчика надеется, что правоохранители помогут в поисках ребенка.

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