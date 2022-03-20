Жительницу Бийска е ее пятилетнего сына разыскивают на Урале

По данным следствия, после расторжения брака между Шебалиной В.В. и ее супругом в 2019 году, место жительства ее малолетнего сына определено с отцом.
После этого женщина с сыном покинули место жительства в Бийске и переехали в Краснодарский край.
После того, как отец ребенка узнал об их месте жительства, женщина с сыном снова переехали — уже в Свердловскую область.
До апреля 2021 года мать с сыном проживала у ее знакомого в Верхней Пышме. Через некоторое время Шебалина с ребенком покинули эту квартиру. Женщина сообщила, что хочет жить в Екатеринбурге, после чего перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.
Следственное управление СКР по Свердловской области обращается с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно о местонахождении разыскиваемых лиц и (или) об обстоятельствах их безвестного исчезновения, сообщить интересующую следствие информацию по телефонам: 8 (343)683−22−47, 8 (343)685−36−92, или по линии «02».
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее женщина с ребенком, пропавшая на Алтае, сбежала с сибирским дальнобойщиком.