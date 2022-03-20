20 марта
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Происшествия

Жительницу Бийска е ее пятилетнего сына разыскивают на Урале

Следователи города Верхняя Пышма (Свердловская область) в рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение пропавших без вести Виктории Шебалиной, 10.02.1988 г.р., и ее 5-летнего сына. Пропавшие ранее проживали в Бийске, впоследствии переехали жить в Свердловскую область.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

По данным следствия, после расторжения брака между Шебалиной В.В. и ее супругом в 2019 году, место жительства ее малолетнего сына определено с отцом.

После этого женщина с сыном покинули место жительства в Бийске и переехали в Краснодарский край.

После того, как отец ребенка узнал об их месте жительства, женщина с сыном снова переехали — уже в Свердловскую область.

До апреля 2021 года мать с сыном проживала у ее знакомого в Верхней Пышме. Через некоторое время Шебалина с ребенком покинули эту квартиру. Женщина сообщила, что хочет жить в Екатеринбурге, после чего перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.

Следственное управление СКР по Свердловской области обращается с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно о местонахождении разыскиваемых лиц и (или) об обстоятельствах их безвестного исчезновения, сообщить интересующую следствие информацию по телефонам: 8 (343)683−22−47, 8 (343)685−36−92, или по линии «02».

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее женщина с ребенком, пропавшая на Алтае, сбежала с сибирским дальнобойщиком.

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