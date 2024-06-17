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Происшествия

Маленький мальчик решил покормить ядовитую змею и попал в реанимацию

Семилетний мальчик во время прогулки с отцом в садоводстве Сестрорецка захотел покормить ядовитую змею, сообщает 78.ru.

Но рептилия укусила ребенка.

Оправившись от шока, отец вызвал бригаду скорой помощи.

Медики доставили мальчика в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в Барнауле змеи выползают погреться на солнце. Как избежать укусов.

Специалисты советуют при встрече с рептилией не пугаться, не убегать и тем более не убивать ее. Нужно спокойно пройти мимо.

Однако многих все же волнует вопрос: что делать, если уж ужалил? По словам преподавателя кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Александра Фомичева, ничего страшного в этом нет. Место укуса можно протереть спиртовой салфеткой или ваткой, смоченной спиртом. Но даже если этого не сделать, ничего страшного не случится.

Как отличить гадюку от ужа

Неядовитых и ядовитых змея важно уметь различать. Так, у ужа есть общеизвестные желтые пятнышки на голове, их еще называют «уши». У гадюки таких пятен нет, а голова у нее треугольная. Также зрачки у гадюки щелевидные, как у котов, а у ужа — круглые.

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