Одно только предложение перейти к обсуждению этого вопроса вызвало легкий шум в алтайском парламенте. В АКЗС эмоционально принимали проект краевого закона с безэмоциональным названием «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными на территории Алтайского края». Как искали компромисс между правами собаки и человека – расскажем в материале altapress.ru.

В чем суть закона

Алтайский край решил воспользоваться правом самостоятельно определять перечень и механизмы обращения с бездомными животными, а также устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних питомцев.

Главная задача законопроекта – навести порядок в сфере владения собаками, предотвратить их самовыгул, а также уменьшить количество брошенных питомцев.

Он предлагает сделать обязательной регистрацию и маркировку собак в регионе с 1 января 2025 года. Платить владельцам питомцев нужно будет только за маркировку.

«Чипировать животных владельцы будут самостоятельно. В села организуем выездные бригады, которые регистрировать животных по спискам от глав района», - рассказал в докладе председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Вносить животных будут в региональную базу – федеральной еще просто не существует.

Открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Анна Зайкова

Кроме того, инициатива касается отлова животных. Их будут помещать в пункты временного содержания, где каждой особи дадут оценку физического и психологического здоровья и найдут старого владельца.

Ему придется возместить расходы по поимке и содержанию собаки. А в случае самовыгула еще и оплатить штраф.

«Для невостребованных животных есть волонтеры: их задача найти нового хозяина. Собак будут держать 11 дней за счет бюджета. Далее, если нового хозяина не найдут, - за счет волонтеров и фондов, пусть включаются», - сказал Сергей Серов.

Если немаркированное животное признают больным опасной инфекцией, обнаружат травмы, приносящие боль и страдания, то его, согласно федеральному закону, могут усыпить. В региональной версии добавляют еще одну причину для эвтаназии – «немотивированная агрессия».

«Проверять животное могут по заявлению гражданина, если на его или его имущество напала собака», - добавил Серов.

Определять «немотивированность» агрессии будут комиссии в составе ветврача, кинолога или общественника.

Врач, медицина, ветеринар. СС0

Одно «но»

Нововведение не отменяют работу приютов и федеральной программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Примечательно, что доклад о законопроекте начался именно с критики этой программы.

«Федеральный закон показал свою полную неэффективность в регионах России и не сократил поголовье собак, - сказал Сергей Серов. – В 2021 году отловили 1271 собаку. В 2023 году уже 3577. 8, 16, 30 млн рублей направляли. В 2024 году 114 млн дали. Итог: деньги на ветер, псу – под хвост».

Как отметил Серов, законопроект поддержали все муниципалитеты. Его отправили на экспертизу общественную палату, народный фронт, прокуратуру, следственный комитет. А АлтГУ дал научное обоснование.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

Критика

Андрей Чернобай («КПРФ») указал на лазейку в законопроекте: в нем нет информации о порядке передачи здоровых и невостребованных животных в приют или об их выпуске. Депутат считает, что раз «выхода нет», то начнется неконтролируемая эвтаназии.

«Главная задача – раздать невостребованных собачек. В Бурятии да, у них в законе они усыпляются. А мы должны найти новых владельцев. Но если не нашли их и нет денег на содержание, тогда мы должны их выпустить», – согласился Сергей Серов.

Евгения Боровикова («Справедливая Россия – За правду») отметила, что законопроект рамочный характер и еще не проработан до конца.

«Что такое немотивированная агрессия? А мотивированная есть? Чем они отличаются? Ничего не прописано, – указала она. – Не будет ли в пунктах содержания неконтролируемое усыпление животных?»

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Евгения Боровикова. Анна Зайкова

Также депутат упомянула статистику: там, где «честно» исполняется ОСВВ поголовье животных уменьшается «до 77%», а вместе с этим и жалобы на покусы.

«Это, например, Санкт-Петербург и Воронежская область. Как у нас оно (поголовье. - Прим. Ред) может расти, если программа исполняется честно? – спросила она. - Некоторые говорят: тратим на содержание животных больше чем на детей. Да. Но с пунктами временного содержания потратим еще больше, потому что ОСВВ-то не отменяется».

Также депутата не удовлетворил состав рабочей группы, которая разрабатывала законопроект: «Сбросили все на Серова – он отдувается. Не позвали общественников – даже Софью Куликову (директор приюта «Ласка». – Прим. Ред.), зато пригласили Евгения Гайдадыма, который обслуживает отлов во всем Алтайском крае. Он один физически не может этого делать, поэтому ОСВВ вы и критикуете».

«Законопроект нам очень нужен»

Ряд депутатов эмоционально выступили за поддержку законопроекта.

«Проблема не случайно появилась, - сказал Павел Митрофанов, депутат «КПРФ» из степной зоны края. – У нас в сельской местности села вымирают, люди выезжают. Они перебираются в оставшиеся. Люди по 18 тыс. пенсию получают! На детей по крошкам собираем! А тут в собак все. Хватит либеральничать. Два года мусолим этот закон».

Бийский депутат Евгений Хорошилов («КПРФ»), рассказал о том, что его собака едва не погибла во время прогулки в парке: там раскидали отравленное мясо. «До чего дошли? Люди сами пытаются разбираться с проблемой. Законопроект нам очень нужен», - сказал он.

Бродячая собака в Новоалтайске. "Найдено - Новоалтайск"

Сергей Писарев («Единая Россия») рассказал о женщине, на которую дважды напала бездомная собака, прошедшая через программу ОСВВ.

«Если волк загрыз скот, медведь задрал человека – их убивают. Зоозащитники молчат. Если человек убивает человека – все требуют вернуть смертную связь. А собачку жалко. Что у нас в головах, если мы человеческую жизнь ни во что не ставим?» - сказал он.

В качестве примера эффективной борьбы с бродячими животными депутат привел опыт Стамбула: «В 1990-е это был город собак. Там зоозащитники приняли решение: каждый забирает по собаке и стерилизует. Сейчас Стамбул – город кошек».

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев © РИА Новости / Андрей Каспришин

Предложения

Антон Арцибашев («КПРФ»), побывавший на митинге против эвтаназии бродячих животных, рассказал, что получил от общественников конструктивные предложения. Например, о 100% стерилизации домашних питомцев, исключая животных заводчиков.

Евгения Боровикова призвала депутатов сфокусироваться на наказании недобросовестных хозяев, а не ненависти к животным: «У собаки тоже жизнь, они тоже могут испытывать боль и страдание. Виноваты люди, которые их выкидывают. Их наказывать надо. А то сейчас собак истребят, потом выкинут новых – будем убивать снова».

Людмила Цивилева («ЛДПР») предложила ужесточить ответственность владельцев животных и создать реестр недобросовестных хозяев.

«Должна быть поголовная стерилизация всех собак и кошек, которые не относятся к племенной категории. Если владелец отказывается – изымать и стерилизовать», – сказала она.

В качестве поощрения и социальной поддержки добросовестных хозяев депутат предложила делать налоговые вычеты на лечение животных.

Сергей Писарев поделился идеей создать в Барнауле первый в стране собачий зоопарк, который популяризирует общественную работу и ответственное отношение к питомцам.

Законопроект приняли в первом чтении. За проголосовали 50 депутатов, против – 7.

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