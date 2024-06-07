Пять самых громких дел с мошенничеством в сфере недвижимости в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает о пяти случаях мошенничества в сфере недвижимости. Поддельные паспорта с птичьими фамилиями, дерзкий побег в Аргентину, драки с полицией и многое другое — в нашем материале.

«Жилфонд»

Бывшая глава барнаульского «Жилфонда» Людмила Авдюхина в 2022 году похитила деньги, которые передали ей более 30 жителей на безвозмездное хранение наличными. Речь идет о 150 млн рублей.

Деньги клиенты хранили в агентстве в индивидуальных ячейках на период заключения сделок.

Руководительница забрала их и уехала в Аргентину вместе с мужем и детьми. С помощью Интерпола беглянку вернули на территорию РФ в 2024 году. Ее передали сотрудникам Интерпола МВД России и ФСИН России в аэропорту Буэнос-Айреса.

В отношении экс-директора барнаульского филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Авдюхиной расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Потерпевшими признаны более 30 жителей Алтайского края. Пострадавшим клиентам уже выплатили деньги.

Ранее по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой региона поддержано ходатайство следствия о продлении обвиняемой срока содержания под стражей до 1 июля 2024 года.

Ход предварительного следствия и принятие окончательного решения по уголовному делу находятся на контроле в прокуратуре региона.

Офис "Жилфонда Барнаул". Предоставлено С.Сандаковским.

«Барнаулстрой»

Наверное, самый резонансный случай Барнаула. В ноябре 2001 года Иван Дудник совершил хищение более чем у 500 граждан 111,9 млн рублей – участников долевого и субдолевого строительства.

В 2000—2001 годах страховая компания «Росэнерго» инвестировала строительство трех девятиэтажных домов: на улице Лазурной, Павловском тракте и на Южном. Застройщиком стала компания «Барнаулстрой».

В ноябре 2001 года выяснилось, что почти все квартиры, проданные по договору долевого участия этой компании, имеют по два-три хозяина.

Пока обман не раскрылся, некоторые дольщики успели продать имущество на прежнем месте жительства, перевезти детей в другие школы (и были вынуждены каждое утро возить их на другой конец города). Многие остались без денег и без крова.

В ловушку людей заманила привлекательная цена: «Барнаулстрой» продавал двухкомнатные квартиры по 190 тыс. рублей, когда на самом деле они стояли чуть дороже.

Самой заметной фигурой в деле стал заместитель гендиректора «Барнаулстроя» Иван Дудник. Когда уголовное дело завели, он просто исчез, растворился в слухах о своей смерти. И «воскрес». С поддельными документами в 2008 году в Москве, где его и задержали.

В 2010 году Дудник получил девять лет колонии и лишен прав заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года. Иные участники организованной группы осуждены ранее к длительным срокам лишения свободы.

Штурм Люди отстаивали свои квартиры голодовками. 160 семей въехали в дом на Павловском тракте без воды и отопления. За самовольное заселение на них возбудили уголовные дела. Судебные приставы вместе с полицией и МЧС захватывали дом штурмом. Вот как это было. В один из дней в подъезд дома ворвались крепкие парни и заняли весь первый этаж. На площадке завязалась драка между дольщиками и нападавшими. Как утверждает жена одного из жильцов, ее мужа избивали кастетом и выбили ему несколько передних зубов. В подъезд удалось пробраться лишь после того, как загорелась дверь, которую резали автогеном. В это время «жильцы» забрасывали милиционеров снегом и обливали с балконов кипятком. Добиться исполнения судебного решения получилось только в семи квартирах. Бои закончились после приезда начальника УВД. После этого в отношении дольщиков возбудили уголовное дело за «воспрепятствование осуществлению правосудия и за причинение телесных повреждений сотрудникам милиции во время исполнения служебных обязанностей». В итоге обманутые дольщики все же получили жилые метры — для них возвели три новых дома. При этом людям дополнительно пришлось оплатить еще 30% от стоимости стройки. Остальное покрыли краевой и городской бюджеты.

Барнаулстрой. Мошенничество. Анна Зайкова

«ПР-Холдинг»

Многоэтажку на ул. Партизанской начали возводить в 2015 году и планировали сдать в 2017. Однако сроки постоянно переносили, а в декабре 2020 года прокурор Алтайского края проверил недострой и поставил перед застройщиком задачу ускорить темпы строительства.

Вопросом строительства занимался Евгений Клейтановский, которого задержали 20 марта 2024 года по делу о мошенничестве. Дело возбудили после того как в феврале 2024 года к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину обратился барнаулец. Он рассказал, что «ПР-Холдинг» затягивает сроки возведения многоквартирного дома на ул. Партизанской, 76. Этот объект строился с использованием денег дольщиков.

Генпрокуратура по Сибирскому федеральному округу провела проверку и выяснилось, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен еще в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика финансов. По договорам долевого участия свыше к строительству дома было привлечено порядка 780 млн рублей. Из этих денег застройщик потратил 557 млн рублей, а судьба остальных остается туманной.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование Клейтановского и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков.

Недострой на ул. Партизанской, 76. 2GIS

«Сибирская народная казна»

Жительница Барнаула пенсионерка Галина Макарова обратилась в «Сибирскую народную казну» за получением займа. Сама она рассказывала: деньги ей согласились дать только под залог квартиры. А по факту оформили договор купли-продажи жилья, объясняла потерпевшая. Хуже того, женщину убедили написать расписку о получении денег от продажи — в реальности же жилье она не продавала и продавать не хотела, и денег за него не получала.

Между тем, как утверждала пенсионерка, она успела вернуть «Сибирской народной казне» 385 тыс. рублей и еще не имела просрочки по займу, когда узнала, что у ее квартиры появился новый собственник. Иначе говоря, жилье было продано за ее спиной.

Экс-руководитель МКК Роман Тюленев заявлял: никакого займа и в помине не было, Макарова изначально хотела продать свое жилье.

И в Октябрьском райсуде, куда Макарова обратились в поисках правды, посчитали: наличие договора купли-продажи и расписки о деньгах вполне достаточно для ее выселения из квартиры.

Галину Макарову поддержала «Ассоциация по защите прав заемщиков» — с ее помощью летом прошлого года она обратилась с апелляционной жалобой в краевой суд. Там решение вынесли в ее пользу: договор купли-продажи квартиры между Галиной Макаровой и Романом Тюленевым признали притворным, сделку — недействительной. Особо суд подчеркнул: денег за свою квартиру женщина не получала.

Однако к тому моменту Тюленев успел перепродать квартиру другому лицу, а на эту сделку решение краевого суда не распространялось. Новый собственник в глазах закона выглядел добросовестным приобретателем.

Октябрьский районный суд постановил вернуть Макаровой квартиру.

В 2019 году Тюленева приговорили к четырем годам лишения свободы за мошенничество: приобретение чужого имущества путем обмана.

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

«Родной Барнаул»

В июне 2015 года в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира с документами на имя гражданина Латвии Валерия Владимировича Грача. С поддельными документами. По мнению полиции, пассажир был похож на алтайского экс-депутата Александра Мастинина, который находился в международном розыске по линии «Интерпола». Личность беглого законодателя была установлена в результате опознания и судебных экспертиз.

По данным следствия, в 2009 году Мастинин в составе преступной группы похитил более 12 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ.

Бывший депутат скрывался от следствия с 2013 года, а когда был задержан в аэропорту Шереметьево,предъявил документы на имя Валерия Грача. Позже против него возбудили еще одно уголовное дело — за незаконное пересечение границы. Мастинина приговорили к 6 годам лишения свободы. Мужчина уже отбыл наказание.

Екатерина Коваленко

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