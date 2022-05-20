Машины разбились в хлам на встречной полосе в Барнауле

Очевидцы сообщают, что погибла женщина-пассажир.
Из-за аварии собралась пробка в обе стороны. На месте происшествия скорая, МЧС и ДПС.
Подробную информацию в ГИБДД обещали предоставить чуть позже.
Днем 20 мая в Барнауле у санатория «Барнаульский» на встречной полосе столкнулись два автомобиля. Оба получили чудовищные повреждения.
Очевидцы сообщают, что погибла женщина-пассажир.
Из-за аварии собралась пробка в обе стороны. На месте происшествия скорая, МЧС и ДПС.
Подробную информацию в ГИБДД обещали предоставить чуть позже.
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