Машину с телом женщины подняли со дна водохранилища в Сибири

Труп пролежал там почти месяц, сообщается в Telegram-канале службы спасения.
В заливе на Красноярском водохранилище провалился под лед еще 22 декабря прошлого года. В машине находились мужчина и женщина. Мужчине удалось выбраться, пишет Lenta.ru.
17 января спасатели подняли машину с глубины 45 метров.
Ранее автомобиль без человека вытащили на Алтае из замерзшей реки. А рыбак на мотоцикле провалился в полынью прямо под знаком «Выезд на лед запрещен».
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