Мать с задыхающимся от пневмонии ребенком выгнали из кареты скорой помощи

В Подмосковье мать с задыхающимся ребенком высадили из машины частной скорой помощи, потому что у нее не было 100 тыс. рублей за перевозку до Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT .

Как сообщают в Telegram-канале, у ребенка диагностировали двустороннюю пневмонию. Его состояние ухудшилось настолько, что он мог дышать только в кислородной маске.

В местной больнице в Видном ему помочь не смогли, поэтому необходимо было перевезти больного в Москву. Отец договорился со столичной больницей и решил отправить мать с ребенком туда на частной скорой.

Цена — 15 тыс. рублей за вызов, 200 рублей за километр и 4 тыс. рублей за кислород. Когда карета скорой приехала за ребенком, фельдшер потребовал 100 тыс. рублей.

Скорая помощь. altairegion22.ru

Отец ребенка связался с диспетчером, тот согласился на 30 тыс. рублей. Фельдшера об измении стоимости не предупредили. Когда в пути ему пришло уведомление о получении этой суммы — он высадил женщину с задыхающимся подростком.

В итоге мальчика довезла до больницы другая машина частной скорой помощи, сейчас он восстанавливается.

Через пару дней после инцидента отцу подростка позвонили из медфирмы и сказали, что фельдшера уволили.

Сейчас мужчина готовит обращения в СК, прокуратуру и суд.

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