Медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины «КовиВак»

Медсестру ЦРБ Жуковского района Калужской области уволили после того, как выяснилось, что она вколола двум пациентам физраствор вместо вакцины против коронавируса «КовиВак».

Уволен также врач, в чью смену это произошло.

«Врач Жуковской ЦРБ, допустивший подлог медпрепарата, уволен. Медсестра, вколовшая инъекцию воды, находится в отпуске, но после выхода из него также будет уволена за халатное отношение к служебным обязанностям», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Медсестра случайно разбила три ампулы со вторым компонентом вакцины. Из-за этого она ввела двум пациентам физраствор вместо препарата. Третий пациент еще не успел прийти на второй укол.

Глава Калужской области Владислав Шапша говорил, что медсестра «испугалась сообщить пациенту, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился». Пациент был близким родственником главного врача той же больницы. В результате женщина приняла решение уколоть его обычным физраствором.

«Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», — написал Шапша.

О вакцине

КовиВак — российская инактивированная вакцина против COVID-19 на основе вируса SARS-CoV-2 производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

Курс вакцинации предусматривает двукратное внутримышечное введение с интервалом 2 недели.