13 июля 24°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины «КовиВак»

Медсестру ЦРБ Жуковского района Калужской области уволили после того, как выяснилось, что она вколола двум пациентам физраствор вместо вакцины против коронавируса «КовиВак».

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Уволен также врач, в чью смену это произошло.

«Врач Жуковской ЦРБ, допустивший подлог медпрепарата, уволен. Медсестра, вколовшая инъекцию воды, находится в отпуске, но после выхода из него также будет уволена за халатное отношение к служебным обязанностям», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Медсестра случайно разбила три ампулы со вторым компонентом вакцины. Из-за этого она ввела двум пациентам физраствор вместо препарата. Третий пациент еще не успел прийти на второй укол.

Глава Калужской области Владислав Шапша говорил, что медсестра «испугалась сообщить пациенту, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился». Пациент был близким родственником главного врача той же больницы. В результате женщина приняла решение уколоть его обычным физраствором.

«Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», — написал Шапша.

О вакцине

КовиВак — российская инактивированная вакцина против COVID-19 на основе вируса SARS-CoV-2 производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

Курс вакцинации предусматривает двукратное внутримышечное введение с интервалом 2 недели.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость