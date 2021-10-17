Медведь напал на ассистентку дрессировщика в цирке

В цирке Орла медведь накинулся на ассистентку-дрессировщика в ходе представления, сообщает « Орловский меридиан ».

Пострадавшая была беременна, о произошедшем рассказали зрители шоу.

Накануне на арену вышли дрессировщики с двумя медведями. По неизвестным причинам что-то разозлило животное и медведь напал на девушку-дрессировщицу.

Сразу после этого от девушки стали оттаскивать медведя, проявившего агрессию. Медведь, когда его отгоняли, не реагировал на удары кнутом, пишет Газета.Ru.

Потерпевшую после представления госпитализировали.

Ранее медведь разорвал несколько собак и держал в страхе жителей сибирского села. Также медведь напал на грибника в лесу в Мариинском районе Кемеровской области. Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.

Во время осмотра места происшествия полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку.

Ранее в Красноярском крае участковый застрелил медведя.