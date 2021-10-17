Медведь напал на ассистентку дрессировщика в цирке

Пострадавшая была беременна, о произошедшем рассказали зрители шоу.
Накануне на арену вышли дрессировщики с двумя медведями. По неизвестным причинам что-то разозлило животное и медведь напал на девушку-дрессировщицу.
Сразу после этого от девушки стали оттаскивать медведя, проявившего агрессию. Медведь, когда его отгоняли, не реагировал на удары кнутом, пишет Газета.Ru.
Потерпевшую после представления госпитализировали.
Ранее медведь разорвал несколько собак и держал в страхе жителей сибирского села. Также медведь напал на грибника в лесу в Мариинском районе Кемеровской области. Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.
Во время осмотра места происшествия полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку.
Ранее в Красноярском крае участковый застрелил медведя.