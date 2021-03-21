Mercedes «собрал» четыре машины в Барнауле. Подробности массовой аварии на парковке

Подробности массового ДТП , случившегося днем 21 марта на улице Сергея Ускова, сообщили в барнаульской ГИБДД.

ДТП на улице Сергея Ускова в Барнауле.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 13:00 в районе дома № 41.

«По прибытии сотрудниками полиции было установлено, что водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz Е200 допустил наезд на стоящие на парковке транспортные средства: Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110», — говорится в сообщении правоохранителей.

В результате аварии двух пассажиров-мужчин автомобиля Mercedes доставили в больницу для оказания помощи. Еще двоих пассажиров автомобиля Mercedes — парня и девушку доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.