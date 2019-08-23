Мэрия незаконно снесла квартиру жителя алтайского города

Администрация Рубцовска обязана восстановить снесенный ранее дом, который пострадал от взрыва газа в октябре 2017 года. Об этом сообщает местный портал vrubcovske.ru. Оказалось, что власти действовали незаконно, когда демонтировали жилье.

Согласно решению суда, в результате незаконных действий администрации города имуществу хозяина квартиры причинили вред — нарушено его право собственности посредством демонтажа.

В результате взрыва газа в соседней квартире, жилье признали аварийным с нарушением норм и, по решению городской администрации, снесли.

Семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей, обосновалась в бане на своем участке. После серии публикаций в СМИ, помощь пострадавшим оказала «Единая Россия». Партийцы оплатили семье съемную квартиру на год.

До окончания оплаченного периода остался месяц. Пока с семьей еще никто из администрации по данному вопросу не связывался.

Напомним, по предварительным данным, причиной хлопка газа, из-за которого обрушилась кровля барака в Рубцовске, стало нарушение при эксплуатации газового баллона.