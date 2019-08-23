Мэрия незаконно снесла квартиру жителя алтайского города

Согласно решению суда, в результате незаконных действий администрации города имуществу хозяина квартиры причинили вред — нарушено его право собственности посредством демонтажа.
В результате взрыва газа в соседней квартире, жилье признали аварийным с нарушением норм и, по решению городской администрации, снесли.
Семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей, обосновалась в бане на своем участке. После серии публикаций в СМИ, помощь пострадавшим оказала «Единая Россия». Партийцы оплатили семье съемную квартиру на год.
До окончания оплаченного периода остался месяц. Пока с семьей еще никто из администрации по данному вопросу не связывался.
Напомним, по предварительным данным, причиной хлопка газа, из-за которого обрушилась кровля барака в Рубцовске, стало нарушение при эксплуатации газового баллона.