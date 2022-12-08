Месть обиженной любовницы. Как жительница Алтая хотела «убрать» соперницу с помощью интимных фото, но загремела по статье

В жизни Александра Фетисова (здесь и далее имена изменены — Прим. ред.) были две женщины: супруга и любовница. На последней он все никак не женился, хотя обещал. Тогда любимая № 2 решила его подтолкнуть. Что из этого вышло, altapress.ru рассказали в региональном следкоме.

Маргарита Фетисова и Наталья Суханова были подругами. Хотя разница в возрасте, казалось бы, ощутимая. Маргарите 26 лет, а Наталье — 18.

Их связывали не только дружеские интересы, но и мужчина. Александр — супруг Маргариты. С Натальей он давно состоял в отношениях и уже какое-то время обещал ей развестись с женой.

Причем Маргарита знала про неверность супруга. Почему первой не подала на развод — загадка. Также известно, что и у Маргариты, и у Натальи было по ребенку от Александра.

Мужчина и женщина. СС0

И вот однажды Суханова попыталась подтолкнуть возлюбленного к решительным действиям, выставив его супругу в дурном свете.

Роза Восканян,

следователь Каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю:

В мае 2022 года девушка, воспользовавшись случаем, пока Фетисов спал, взяла его смартфон в руки и ввела пароль. Его она давно знала, Александр ей доверял. Затем Наталья зашла в аккаунт Фетисова в популярной соцсети. Среди переписок Александра Наталья нашла сообщения от Маргариты. Они носили интимный характер.

Если быть точнее, в переписке были пикантные фотографии Фетисовой. Суханова сделала скриншоты и решила воспользоваться ими в своих целях.

Смартфон. СС0

Роза Восканян,

следователь Каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю:

Поскольку история происходила в селе, там все друг друга знали. Наталья решила, что для огласки ей достаточно даже не соцсетей, а одного из месеенджеров, в которых можно сделать сторис, доступную всем контактам. Наталья поставила в статус скрины с интимными фото Маргариты.

Правда, через три-четыре минуты злополучную сторис увидела еще одна подруга пострадавшей, жительница села и попросила преступницу убрать статус.

Юная Наталья испугалась и послушала. Наутро после этого Фетисова обратилась в полицию.

Мужчина и женщина. СС0.

Роза Восканян,

следователь Каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю:

Поначалу Суханова вину не признавала. Говорила, что это сделал кто-то другой. Но другая девушка, которая первой увидела сторис, тоже сделала скрин, чем очень помогла следствию. После этого Наталья поняла, что отпираться бесполезно.

Сухановой вменили обвинение сразу по четырем уголовным статьям, связанным с неприкосновенностью частной жизни.

Уголовный кодекс РФ. Архив «МВД МЕДИА»

Одна их них — ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации»), крайне редкая для Алтайского края.

Следователь уточняет, что за последние годы это второй случай наказания по ней.

Суд назначил Наталье Сухановой наказание в виде штрафа и двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Хотя, отмечает Восканян, мера могла бы быть строже, если бы не смягчающее обстоятельство — у Натальи маленький ребенок.