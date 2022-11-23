Крыша течет. Директор строительной компании в Барнауле украл два миллиона рублей из бюджета на ремонт школы

Здание одной из алтайских школ не ремонтировали более 40 лет. Когда наконец нашлись и деньги, и подрядчик, директор ликовала. Однако работы так и не завершили, потому что глава стройфирмы решил прибрать к рукам часть бюджета. Подробности нам рассказала заместитель прокурора Железнодорожного района Евгения Харькина.

Пострадавшая алтайская школа основана в конце 1980-х годов. До этого в здании располагался интернат. Капитального ремонта здание дождалось только в 2018 году по краевой адресной программе финансирования. Директор школы долго добивалась от районной администрации включения в нее учебного заведения.

Крыша течет, полы прогибаются, водосточная система подводит. Более 40 лет масштабных ремонтных работ в здании не было. И вот, на них выделили 15 млн рублей.

Директор, которая в итоге была признана потерпевшей, говорила: «Когда мы узнали, что школой наконец займутся, были в восторге. И подрядчику очень доверяли. Да и я, в конце концов, учитель начальных классов, а не строитель».

Ремонт , гвозди , молоток. CC0

Леонид К., который на тот момент был директором строительной фирмы, заключил контракт с администрацией школы на выполнение капитального ремонта. И он действительно велся. Но не в нужных объемах.

Евгения Харькина рассказывает: «Схема следующая. Например, демонтаж окон проводят родители за свой счет, а подрядчик в документах указывает, что это выполнила его компания на выделенные средства. Деньги поступают на счет юрлица, а директор фирмы распоряжается ими по своему усмотрению».

Или так: нужно поменять козырек на крыльце школы. Фирма виновного делает не это, а что-то другое. Таким образом, ремонт как бы происходит, но не в тех местах и объемах, которые требуются.

Школа. Открытые источники в интернете.

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Директор школы, повторим, Леониду К. доверяла. И документы о выполненных работах на конкретные суммы подписывала.

«Образовательному учреждению фирму виновного настоятельно рекомендовали в районной администрации. Мол, точно не подведет. К тому же, его, как руководителя и человека, характеризовали всегда положительно. К ответственности до этого случая он тоже не привлекался», — продолжает Евгения Харькина.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Всеми перечисленными методами Леониду К. удалось похитить 2 млн из 15 выделенных на работы. Выяснить это правоохранителям удалось в ходе проверки.

«Вину директор компании не признал совсем, — отмечает помощник прокурора, — настаивал, что все задачи выполнил и сделал даже больше, чем планировал».

По данным следствия, виновный вводил в заблуждение руководство школы и пользовался доверием к своей персоне.

Уголовный кодекс РФ. Архив «МВД МЕДИА»

При вынесении приговора суд учел также и обстоятельства жизни директора компании.

«У него на иждивении находятся студент и несовершеннолетняя девочка. Помимо этого, имеются проблемы со здоровьем».

Леонида К. приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 400 тыс. рублей. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение двух лет. Приговор вступил в силу.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Кроме того, на экс-директора строительной компании подала гражданский иск администрация школы. Теперь он обязан выплатить ей сумму ущерба в полном размере. С этой целью на часть имущества подсудимого наложен арест.

Директор образовательного учреждения в суде сказала, что крыша школы до сих пор течет. Также есть проблемы с водостоком. На исправление ошибок предыдущего подрядчика средств пока нет.