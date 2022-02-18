Миллиарды елбасы всплыли в Великобритании

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев использовал Великобританию для управления активами на родине и в других странах на общую сумму $7,8 млрд, пишет The Daily Telegraph.

The Daily Telegraph опубликовала доклад Бюро журналистских расследований (TBIJ) о том, что Нурсултан Назарбаев в 2020−2021 годах использовал зарегистрированную в Великобритании холдинговую компанию Jusan Technologies «для сохранения и контроля почти $8 млрд активов, накопленных за его 30-летнее правление в Казахстане».

С 2009 по 2021 год Назарбаев учредил несколько частных фондов, которые носят его имя и, по официальным данным, занимаются благотворительными образовательными, социальными, патриотическими проектами. Три фонда, включая Фонд Нурсултана Назарбаева, по данным TBIJ, контролировали холдинг Jusan Technologies, учрежденный в 2020 году, пишет «Коммерсантъ».

Оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, датированные октябрем 2021 года, показывают, что на тот момент Jusan Technologies стояла в центре целой системы корпоративных связей. Доли в ней принадлежат представителям властной элиты Казахстана и компаниям, связанным с правящими кругами Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно отчетности, по состоянию на октябрь 2021 года общая сумма активов компании Jusan Technologies составляла $7,8 млрд, включая американские казначейские облигации, гособлигации Казахастана и Киргизии и более $3 млрд наличными.

Самым ценным бизнесом в структуре Jusan Technologies является один из крупнейших розничных банков Казахстана First Heartland Jusan Bank. Заместитель председателя этого банка — бывший вице-премьер и помощник президента Назарбаева до 2015 года.

В рамках расследования журналисты вышли на юридическую фирму Boies Schiller Flexner, представляющую интересы Фонда Нурсултана Назарбаева в Лондоне.

В конце 2021 года собственник Jusan Technologies изменился. Им стала американская некоммерческая организация Jysan Holdings LCC, которая получила Jusan Technologies в качестве благотворительного пожертвования.

Сама Jysan Holdings LCC принадлежит некоммерческой организации NU Generation Foundation. А возглавляет эту организацию, по данным TBIJ, Аслан Саринжипов, глава Фонда Нурсултана Назарбаева.

Он был министром образования и науки Казахстана в 2013—2016 годах.

Таким образом, отмечают журналисты, сейчас бизнес-империя экс-президента Казахстана контролируется через США.

Недавно член парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что Назарбаев использовал благотворительные фонды, чтобы «секретно контролировать» активы, принадлежащие ему через Jusan Technologies.

Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».