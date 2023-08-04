Младенец погиб в страшном ДТП в Алтайском крае

Ночью 4 августа в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погиб младенец. Также в аварии пострадали пять человек, среди которых есть дети.

В автомобиле находились водитель и 5 пассажиров, трое из них - дети.

ДТП произошло в 2 часа ночи на дороге «Бийск-Карабинка-Республика Алтай». Предварительно установлено, что водитель Renault SR не справился с управлением.

Он съехал на левую обочину после чего иномарка опрокинулась, сообщает Комсомольская Правда.

До приезда скорой помощи скончалась девочка 2023 года рождения. Также в аварии пострадали девочки 2012 и 2021 годов рождения, два взрослых пассажира – женщина, мужчина и водитель.

С травмами различной степени тяжести их доставили в Центральную городскую больницу Бийска.

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