12 июля
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Происшествия

Могут согнуться рельсы из-за аномальной жары в Сибири

Деформация железнодорожного полотна может привести к происшествиям в регионах четырех федеральных округов.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

По прогнозу ВНИИ ГОЧС, это произойдет на этой неделе. Причина — аномальная жара.

Такие риски ожидаются в том числе в Сибирском федеральном округе (СФО) — Новосибирской, Томской и Омской областях, указывает "МК". Также возможны отключения холодильных установок, систем кондиционирования и электроэнергии. Все это — из-за перегрева трансформаторных подстанций.

Между тем в СФО сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на три-восемь градусов выше средних климатических значений.

Аномальная и удушающая жара снова настигла Алтайский край. Днем температура +32,+37 градусов. Вполне возможно, что существует риск деформации железнодорожного полотна существует и в нашем регионе.

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