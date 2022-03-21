21 марта
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Происшествия

Молодые люди на Алтае «напали» на машину и решили, что она батут

В селе Троицкое Алтайского края два парня выпили и решили разлечься. В итоге пострадал чужой автомобиль, а на молодых людей завели дела по трем статьям УК.

Друзья, автомобиль и закат.
Друзья, автомобиль и закат.
СС0

Сельчане 21 и 28 лет заметили проезжающий по селу автомобиль. Из хулиганских побуждений они остановили машину: один запрыгнул на капот, потом на крышу и стал прыгать. Потом ногами разбил лобовое стекло.

Второй разбивал боковые стекла и пинал по дверям.

Водитель успел вовремя выйти из авто и позвонил в полицию.

Прибывшие полицейские тоже попали «под раздачу»: «один из обвиняемых совершил противоправные действия в отношении представителя власти, а после доставления в отдел полиции стал оскорблять сотрудника в присутствии других лиц».

В итоге ремонт автомобиля оценили в сумму более 125 тыс. рублей.

В зависимости от роли с степени участия молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей), 319 УК РФ (оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Максимально возможное наказание за каждое может быть назначено в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отметили в прокуратуре Алтайского края.

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