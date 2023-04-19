Мосгорсуд признал законным решение приговорить Илью Яшина* к 8,5 годам колонии

«Суд постановил: решение первой инстанции по делу Яшина И. В. оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения», — сказала судья.
Напомним, что в декабре 2022 года суд приговорил экс-депутата к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Причиной послужило распространение недостоверной информации о ВС РФ.
Его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
По версии следствия, на своем YouTube-канале он распространил ложную информацию о том, что российские военные якобы убили мирных людей в Буче.
Яшин вину не признал и заявил, что в ролике высказал лишь свое субъективное мнение.
Ранее суд продлил заключение арестованному за фейки о СВО алтайскому журналисту Сергею Михайлову. В его словах правоохранител рассмотрели дискредитацию Вооруженных Сил РФ.
*признан в России иностранным агентом