19 апреля
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Происшествия

Мосгорсуд признал законным решение приговорить Илью Яшина* к 8,5 годам колонии

Суд признал законным решение приговорить Илью Яшина* (признан иностранным агентом в РФ) к 8,5 годам тюрьмы за распространение фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

«Суд постановил: решение первой инстанции по делу Яшина И. В. оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения», — сказала судья.

Напомним, что в декабре 2022 года суд приговорил экс-депутата к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Причиной послужило распространение недостоверной информации о ВС РФ.

Его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По версии следствия, на своем YouTube-канале он распространил ложную информацию о том, что российские военные якобы убили мирных людей в Буче.

Яшин вину не признал и заявил, что в ролике высказал лишь свое субъективное мнение.

Ранее суд продлил заключение арестованному за фейки о СВО алтайскому журналисту Сергею Михайлову. В его словах правоохранител рассмотрели дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

*признан в России иностранным агентом

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