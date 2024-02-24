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Происшествия

Мощные подземные толчки ощутили жители Алма-Аты ночью

Жители Алма-Аты почувствовали подземные толчки в ночь на 24 февраля.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Магнитуда составила 6,1, пишет РИА Новости.

При этом эпицентр природного катаклизма находился на территории КНР.

О пострадавших и разрушений не сообщается, указывает Газета.Ru.

Ранее в Зауралье эвакуировали жильцов многоэтажек из-за мощного землетрясения. У зданий выставлен патруль.

Также сообщалось, что экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка. Пострадали восемь человек. Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков. Горожан власти попросили покинуть дома до особого распоряжения.

При этом первоначально магнитуду землетрясения в Алма-Ате указывали 6,7. Впоследствии — 7.

Ночное сейсмособытие ощутили также барнаульцы, жители Новосибирской области.

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