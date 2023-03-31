Мост смыло паводком в Сибири

В Новосибирской области во время паводка смыло мост.

Сооружение — через реку Каракан, сообщает Telegram-канал «ОТС-Горсайт».

Теперь жители деревни Ерестная и села Нижнекаменка вынуждены делать крюк в 250 километров через Сузун, чтобы добраться до административного центра.

Мостовое сооружение находится вблизи поселка Факел Революции, напоминает НГС.

Между тем на Алтае реки начали вскрываться на 10 дней раньше.

Особенно активно вскрываются малые реки, а также оттаивает почва. По прогнозам метеорологов, к 10 апреля все реки региона окончательно освободятся ото льда.