Первая волна паводка начинается в Алтайском крае

В некоторых районах края уже можно увидеть ледоход, сообщают «Вести Алтай».

Некоторые участки реки Чарыш уже оттаяли. Сейчас лед начинает вскрываться и на реке Алей.

«Редкий ледоход идет в Рубцовске, в Локте. На Чумыше у нас ледостав, там зима еще, то же самое на Оби», — рассказала Ольга Прахт, главный инженер отдела гидрологии Алтайского гидрометеоцентра.

По ее словам, паводок в этом году развивается волнами из-за резких перепадов температур. Специалисты считают, что из-за рыхлого льда заторы в этом году маловероятны и подтоплений быть не должно.

В первую волну в крае не ожидается высоких уровней воды в реках. Сейчас они значительно ниже критических отметок. Например, в районе Барнаула на Оби уровень воды всего 110 см — это более чем на четыре метра ниже отметки подтоплений.

Паводковую ситуацию отслеживают спасатели. Оперативные группы МЧС дежурят в Рубцовске и в Первомайском районе.

Ранее в ГУ МЧС рассказали, как пройдет паводок на Алтае в 2023 году.