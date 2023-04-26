Муниципалитет Новосибирской области воспользовался отсутствием хозяина и захватил его участок

58 соток в Нижнечеремошном достались вахтовику от родителей. Мужчина использовал только часть земли, а за остальной просто ухаживал.
В какой-то момент его сменной работой воспользовалась местная администрация.
Рабочие по постановлению властей оградили территорию забором и начали строительство новой водонапорной башни на чужом участке.
Вернувшись, мужчина обнаружил неприятный сюрприз. С проблемой незаконнго захвата участка он обращался и в администрацию, и в прокуратуру, но вахтовика посылают по разным инстанциям уже полгода.
Мужчина даже предлагал чиновникам арендовать территорию. Но администрация не пошла на соглашение и эксплуатируют землю бесплатно.
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