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Мужа Поклонской «некрасиво попросили уйти с госслужбы» и помогать жене

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, чем займется ее муж Иван Соловьев после ухода с поста руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России, пишет РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что ее мужа «недавно не совсем красиво попросили уйти» с госслужбы и посоветовали идти и помогать своей жене.

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

«Сегодня в реализуемых проектах работаем совместно с моим мужем Иваном Соловьевым. У него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы — последние два года возглавлял аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — рассказала Поклонская.

«Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», — сказала депутат.

Ранее пресс-секретарь федерального омбудсмена Алексей Зловедов сообщил, что руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой Иван Соловьев покинул занимаемый им пост по собственному желанию.

Муж депутата

О новом муже Поклонской Иване Соловьеве известно, что раньше он работал в силовых структурах. Был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011—2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. До увольнения работал в аппарате уполномоченного по правам человека.

Депутат лишилась поста

В сентябре депутат Госдумы Наталья Поклонская лишилась поста руководителя комиссии по контролю за сведениями о доходах депутатов. Формальной причиной для этого стало объединение двух комиссий Госдумы — по доходам и по этике. Но многие уверены в том, что это произошло из-за того, что Поклонская единственная из фракции «ЕР», которая проголосовала против повышения пенсионного возраста.

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