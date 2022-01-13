Мужчина изнасиловал девочку и спрятался на дереве в Омске

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы, сообщает региональный СК.

Мужчина изнасиловал девочку и забрался на дерево в Омске.

Утром 13 января полицейские и сотрудники МЧС сняли с дерева мужчину в неадекватном состоянии.

«Ночью, когда мать девочки была на работе, сожитель матери изнасиловал ее 15-летнюю дочь, которая утром рассказала о случившемся матери. Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого на дереве на соседней улице», — рассказали в ведомстве.

На опубликованном в соцсетях видео мужчина выкрикивает непонятные реплики и пытается залезть еще выше на березу, когда приближается автолестница.



В региональном МВД сообщили, что вернувшаяся с работы 41-летняя мать девочки обнаружила супруга пьяным, а дочь — избитой.

Подозреваемый — 38-летний местный житель, которого ранее восемь раз судили за кражи.

Девочка вместе с матерью находится в больнице. Мужчину допрашивают правоохранители, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщили про жителя Алтая, который развращал падчерицу, пока мать ребенка догадывалась о происходящем.