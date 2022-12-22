22 декабря
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Происшествия

Мужчина откусил палец знакомой, когда она пыталась разнять драку

Мирные посиделки в Тунчинском районе (Бурятия) переросли в словесную перепалку между мужчинами, а затем в драку. Пострадала 42-летняя женщина, сообщают в МВД по региону.

Рука.
Рука.
СС0

Установлено, что подозреваемый 20 ноября пришел в гости к знакомым — мужчине и женщине. Они вместе распивали спиртное.

На бытовой почве между двумя мужчинами возник конфликт и началась драка. Хозяйка дома решила их разнять, но, в результате, лишилась фаланги пальца руки.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Медики передали сообщение в полицию. Подозреваемого задержали.

Как отмечают в ведомстве, мужчина злоупотребляет спиртным, подрабатывает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. вину он признал.

Возбуждено и уголовное дело по статье 112 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести.

Задержанному грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок, а также арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Ранее водитель с ножом напал на мужчину, но порезал себя и умер.

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