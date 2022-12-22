Мужчина откусил палец знакомой, когда она пыталась разнять драку

Установлено, что подозреваемый 20 ноября пришел в гости к знакомым — мужчине и женщине. Они вместе распивали спиртное.
На бытовой почве между двумя мужчинами возник конфликт и началась драка. Хозяйка дома решила их разнять, но, в результате, лишилась фаланги пальца руки.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Медики передали сообщение в полицию. Подозреваемого задержали.
Как отмечают в ведомстве, мужчина злоупотребляет спиртным, подрабатывает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. вину он признал.
Возбуждено и уголовное дело по статье 112 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести.
Задержанному грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок, а также арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.
Ранее водитель с ножом напал на мужчину, но порезал себя и умер.
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