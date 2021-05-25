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Происшествия

Мужчина погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае

25 мая в Алтайском крае произошло ДТП с рейсовым автобусом «Краснощеково — Барнаул». ВАЗ-2107 не уступил ему дорогу и допустил столкновение. Водитель «Жигулей» скончался на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Авария случилась в Поспелихинском районе около 13:10 на 29 км автодороги К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан».

64-летний водитель ВАЗа ехал со стороны Поспелихи в сторону Курьи и при повороте налево не уступил дорогу автобусу Kia Granbird, двигавшемуся во встречном направлении.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Водитель легковушки скончался в больнице. Его пассажир, 41-летний мужчина, госпитализирован с травмами.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе Барнаул-Новосибирск недалеко от Зудилово в результате аварии погиб фельдшер Станции скорой медицинской помощи Барнаула. Медицинскую сестру и водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.

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