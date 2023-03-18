Мужчина выпал из окна ЖД вокзала в Сибири

Пострадавший ехал на поезде Красноярск — Новосибирск. Затем он должен был пересесть на поезд до Уфы. Однако по неизвестным причинам мужчина вышел раньше, в Барабинске.

По словам очевидцев, пострадавшего доставили в больницу. После падения он был жив, но в тяжелом состоянии.

В комментариях заинтересовались, где в этот момент были правоохранители.

А также почему, когда пострадавший открывал окно, его никто не остановил, хотя свидетели при этом успели заснять видео из зала ожидания. Мужчина на кадрах некоторое время стоял с наружной стороны окна.

Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее бийчанин выпал из окна шестого этажа. Мужчина приземлился на козырек входа в подъезд и остался жив, но получил множество переломов, в том числе спины.