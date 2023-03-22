Мужчины в Алтайском крае ведрами похитили зерно на крупную сумму

Житель Петропавловского района украл зерно сои более чем на 300 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Для дела мужчина нашел себе напарника среди односельчан и предложил ему пойти на кражу вместе, чтобы в дальнейшем продать зерно и выручить деньги.

Преступники разобрали кирпичную кладку в здании склада и подъехали к образовавшемуся проему на автомобиле.

Проникнув внутрь, они стали ведрами набирать сою и ссыпать в мешки.

Мешки мужчины выкидывали проем и затем увезли, в результате причинив зернохранилищу ущерб более чем на 300 тыс. рублей.

Подсудимые полностью признали вину. Суд понизил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести и освободил обоих незадачливых воров от наказания в связи с примирением с потерпевшими.

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