Мужчину застрелили в российской столице. Им оказался 62-летний бизнесмен

В Москве застрелили мужчину. Им оказался 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, пишет РИА Новости . Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что погибшего разыскивала полиция Армении за подготовку убийства.

«Это Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35−104 (Подготовка убийства в корыстных целях)», — уточнил собеседник.

Ранее в столичной прокуратуре рассказали, что в центре Москвы — во дворе жилого дома — обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала «112», компания Камаряна предоставляет консалтинговые услуги. Отмечается, что в момент убийства предприниматель был с девушкой. Она смогла убежать.

Оганес Камарян находится в розыске в Армении. В 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего оппонента и соратника Деда Хасана — Рафика Мадояна.