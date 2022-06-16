На Алтае был закрыт маршрут к горному водопаду, на котором погибла туристка

Маршрут к водопаду Учар в Республике Алтай, на котором накануне погибла 25-летняя туристка из Хабаровска, был закрыт, а тургруппа не была зарегистрирована, сообщает ТАСС.

Погибшую девушку из труднодоступного места вывозили на вертолете МЧС. Чтобы добраться до места происшествия, спасатели преодолели 6 км горной и обрывистой местности.

«В настоящее время маршрут, ведущий к водопаду на территории природного биосферного заповедника, закрыт для туристов, информация об этом доведена до всех туроператоров и баз. Маршрут начнет свою работу с 20 июня. <…> Местность гористая, труднодоступная, обрывистая, маршрут проходит по камням, узкому ущелью, местами по веревочным переправам. В работе по эвакуации были задействованы 12 человек и три единицы техники. Проведена сложнейшая в техническом отношении операция», — говорится в сообщении МЧС.

Также сообщается, что когда маршрут открыт, на опасных точках дежурят специалисты заповедника со средствами спасения и оказания доврачебной помощи.

По предварительным данным СК региона, 11 июня туристы на лодке переправились с турбазы на правый берег реки Чулышман, откуда пешком стали подниматься в горы к водопаду Учар.

При подъеме 25-летней девушке стало плохо из-за жары, она потеряла сознание. Брат попытался ей помочь, но туристке это не помогло — она скончалась. Эвакуировать тело удалось только на вторые сутки.