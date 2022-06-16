16 июня
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Происшествия

На Алтае был закрыт маршрут к горному водопаду, на котором погибла туристка

Маршрут к водопаду Учар в Республике Алтай, на котором накануне погибла 25-летняя туристка из Хабаровска, был закрыт, а тургруппа не была зарегистрирована, сообщает ТАСС.

Экотропа на водопаде Учар.
Экотропа на водопаде Учар.
Т. Акимова

Погибшую девушку из труднодоступного места вывозили на вертолете МЧС. Чтобы добраться до места происшествия, спасатели преодолели 6 км горной и обрывистой местности.

«В настоящее время маршрут, ведущий к водопаду на территории природного биосферного заповедника, закрыт для туристов, информация об этом доведена до всех туроператоров и баз. Маршрут начнет свою работу с 20 июня. <…> Местность гористая, труднодоступная, обрывистая, маршрут проходит по камням, узкому ущелью, местами по веревочным переправам. В работе по эвакуации были задействованы 12 человек и три единицы техники. Проведена сложнейшая в техническом отношении операция», — говорится в сообщении МЧС.

Также сообщается, что когда маршрут открыт, на опасных точках дежурят специалисты заповедника со средствами спасения и оказания доврачебной помощи.

По предварительным данным СК региона, 11 июня туристы на лодке переправились с турбазы на правый берег реки Чулышман, откуда пешком стали подниматься в горы к водопаду Учар.

При подъеме 25-летней девушке стало плохо из-за жары, она потеряла сознание. Брат попытался ей помочь, но туристке это не помогло — она скончалась. Эвакуировать тело удалось только на вторые сутки.

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