На Алтае бывшего бухгалтера обвиняют в мошенничестве при получении субсидий

В Бурлинском районе бывшего бухгалтера одного из жилищно-коммунальных хозяйств обвиняют в мошенничестве при получении субсидий, а также в присвоении денег организации, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия с мая 2012 по март 2017 года предоставляла ложные и недостоверные сведения об оплате за услуги по водоснабжению. Она похитила больше 70 тысяч рублей, предоставленных в качестве субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, в 2016 году злоумышленница была в отпуске и взяла из кассы МУП деньги.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.