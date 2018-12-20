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На Алтае главный полицейский района заставил знакомого подбросить мужчине наркотики и боеприпасы

В Алтайском крае бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Шипуновскому району осудили за преступление 2016 года. Мужчину признали виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также незаконном обороте боеприпасов.

Патроны.
Патроны.
из открытых источников в интернете

Следствие и суд установили, что в начале 2016 года заместитель начальника отдела полиции запугиванием и подкупом уговорил знакомого подбросить в дом местного жителя наркотики и патроны. Мужчина знал, что хозяина нет дома, проник туда и совершил кражу. Там же оставил наркотики и патроны, которые передал сотрудник.

Вскоре потерпевший вернулся домой и сообщил о краже. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили подброшенные наркотики и боеприпасы. В итоге мужчину незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Экс-полицейский полностью признал свою вину и оказывал активное содействие следствию. Мужчину уволили из ОВД по отрицательным мотивам, а его непосредственных начальников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Суд приговорил бывшего заместителя начальника отдела полиции к 2 годам лишения свободы условно.

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