На Алтае главный полицейский района заставил знакомого подбросить мужчине наркотики и боеприпасы

Следствие и суд установили, что в начале 2016 года заместитель начальника отдела полиции запугиванием и подкупом уговорил знакомого подбросить в дом местного жителя наркотики и патроны. Мужчина знал, что хозяина нет дома, проник туда и совершил кражу. Там же оставил наркотики и патроны, которые передал сотрудник.
Вскоре потерпевший вернулся домой и сообщил о краже. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили подброшенные наркотики и боеприпасы. В итоге мужчину незаконно привлекли к уголовной ответственности.
Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Экс-полицейский полностью признал свою вину и оказывал активное содействие следствию. Мужчину уволили из ОВД по отрицательным мотивам, а его непосредственных начальников привлекли к дисциплинарной ответственности.
Суд приговорил бывшего заместителя начальника отдела полиции к 2 годам лишения свободы условно.