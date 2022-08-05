8 августа
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Происшествия

На Алтае хотят запретить группу чайных гипнотизеров

Прокуратура обратилась в Алтайский краевой суд с иском о запрете деятельности религиозной группы «Алля-Аят» на территории края. Об этом сообщает «Сова».

Чай.
Чай.
СС0

По словам истца, методы лечения, используемые «Алля-Аят», потенциально опасны.

В группе предлагают пить специальный чай, который якобы бращает к «энергии солнца». Под влиянием последователи отказываются от медицинских услуг и не ходят к врачам.

По мнению ведомства, «Алля-Аят» нарушает права граждан в сфере охраны здоровья.

Кроме того, как указано в заключении психолога, религиозная группа применяет психологическое воздействие для «контроля сознания» и «изменения системы ценностных ориентаций».

Ранее мы рассказывали, зачем барнаульцы используют гипноз.

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