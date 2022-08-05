На Алтае хотят запретить группу чайных гипнотизеров

По словам истца, методы лечения, используемые «Алля-Аят», потенциально опасны.
В группе предлагают пить специальный чай, который якобы бращает к «энергии солнца». Под влиянием последователи отказываются от медицинских услуг и не ходят к врачам.
По мнению ведомства, «Алля-Аят» нарушает права граждан в сфере охраны здоровья.
Кроме того, как указано в заключении психолога, религиозная группа применяет психологическое воздействие для «контроля сознания» и «изменения системы ценностных ориентаций».
Ранее мы рассказывали, зачем барнаульцы используют гипноз.