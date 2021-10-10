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Жизнь

Жительница Алтая «под трехдневным гипнозом» набрала кредитов и сдала машину в ломбард

В Республике Алтай женщина отдала мошенникам 1,333 млн рублей, перечислив накопления, кредитные деньги и выручку за проданный автомобиль, сообщает региональное МВД.

Гипноз
Гипноз

54-летней жительнице Горно-Алтайска позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

«Сообщил, что по ее вкладу прослеживаются сомнительные операции и предложил перевести имеющиеся у нее сбережения на специальный счет», — рассказали в ведомстве.

Женщина пришла в банк, забрала накопленные 200 тыс. рублей и перевела на указанный счет.

После этого оформила в трех банках кредиты на сумму более 700 тыс. рублей и перевела на счета, указанные незнакомцем.

На третий день аферист уговорил женщину заложить автомобиль в ломбард: полученные 400 тыс. рублей тоже перевела.

Лишь на четвертый день, когда мужчина перестал выходить на связь, женщина поняла обман. В итоге она отдала мошеннику 1,333 тыс. рублей.

«Как рассказала потерпевшая, она в буквальном смысле слова подверглась „гипнозу“ по телефону и не могла адекватно оценить сложившуюся ситуацию и обдумать свои действия. Поясняет, что точно не помнит детали разговора с мошенником и в тот момент находилась под „гипнозом“. Теперь в течение нескольких лет она вынуждена выплачивать оформленные кредиты», — отметили в МВД.

Возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества в особо крупном размере». В полиции в очередной раз попросили жителей не верить всем подряд и не переводить деньги незнакомцам.

Ранее пенсионерка из Бийска все лето перечисляла мошенникам деньги, чтобы сберечь 2 млн рублей

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