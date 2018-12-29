К подозреваемому в оскорблении полиции подростку следователи могут прийти в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

16-летний бийчанин Максим Неверов, которого подозревают в оскорблении полицейского, побывал у следователя, где ему якобы пообещали провести дома обыск 31 декабря. При этом правоохранители сказали, что к парню в преддверии Нового года следователи могут прийти в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом пишет Currenttime.tv.

Активист движения «Протестный Бийск» Неверов снял несколько роликов, на которых запечатлено, как он просит полицейского уступить место бабушке в маршрутке, а тот отказывается. Видео парень выложил в Instagram. На одной из сториз была подпись, в которой полицейский, отказавшийся уступить место, был назван словом, созвучным с «чудаком».

Юноша 27 декабря побывал у следователя. Его подозревают в оскорблении представителя власти.

На допросе, по словам подозреваемого, следователь сначала поговорил с адвокатом о том, что молодой человек не имел права указывать полицейскому, что делать. Потом опросили парня, взяли объяснительную. А когда юноша с адвокатом уходили, защитник спросил про допрос.

Следователь сказал, что они могут прийти хоть 31 декабря в костюме Снегурочки и Деда Мороза. Адвокат сказал: «Ну как же так? Праздник». Он начал говорить, что у них есть дежурные следователи, которых они могут в любой момент направить хоть 31 декабря, — сообщил журналистам подросток.

Напомним, что в сентябре алтайский краевой суд признал незаконным отказ бийской мэрии согласовать сторонникам Алексея Навального серию митингов, которые собирался провести в июне 2018 года школьник Максим Неверов. В числе этих митингов был заявлен и «за права геев», который, как оказывается, зря не разрешили.