28 июля
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Происшествия

На Алтае мужчина пришел сдавать на права со «шпионской» техникой и попал под статью

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 31-летнего жителя Горно-Алтайска, который пришел сдавать на водительские права со «шпионским» оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Следователи выяснили, что в декабре 2021 года горожанин взял у знакомого устройство для «негласного получения визуальной и акустической информации».

Когда пришло время сдавать экзамен на права, мужчина прицепил его на одежду, в надежде, что получающий кадры с места проведения экзамена его товарищ поможет выбрать правильные ответы.

Однако странную деталь на одежде заметил сотрудник ГИБДД. В итоге вместо прав житель Горно-Алтайска получил статью.

Его действия квалифицировали как незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что барнаулец дважды обманул продавщицу магазина при расчете за приобретенный товар, за что отправился в колонию строгого режима.

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