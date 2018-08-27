На Алтае мужчину обманули на крупную сумму при покупке Toyota Land Cruiser Prado

Потерпевший рассказал, что хотел купить автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Вскоре он нашел объявление на одном из сайтов в интернете. Продавец настаивал на предоплате, иначе обещал продать внедорожник другому покупателю.
Потерпевший согласился и отправил 10 тысяч на счет злоумышленника. После этого связаться с продавцом не удалось.
Выяснилось, что номер злоумышленника зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Напомним, недавно в Алтайском крае парня обманули на 30 тысяч рублей при покупке мотоцикла.