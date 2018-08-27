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На Алтае мужчину обманули на крупную сумму при покупке Toyota Land Cruiser Prado

Житель Горно-Алтайска хотел купить внедорожник, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял 10 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Потерпевший рассказал, что хотел купить автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Вскоре он нашел объявление на одном из сайтов в интернете. Продавец настаивал на предоплате, иначе обещал продать внедорожник другому покупателю.

Потерпевший согласился и отправил 10 тысяч на счет злоумышленника. После этого связаться с продавцом не удалось.

Выяснилось, что номер злоумышленника зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, недавно в Алтайском крае парня обманули на 30 тысяч рублей при покупке мотоцикла.

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