Ольга Казанцева рассказала, что в ходе внеплановых проверок в Алтайском крае выявлено 350 аттракционов, из них 63 батута. Практически у всех батутов есть нарушения технической документации.
По ее словам, в регионе действуют передвижные батуты, в том числе из других регионов. Они переезжают из одного муниципалитета в другой. А собственники передвижных батутов не соблюдают требования к безопасности.
Например, в качестве веревок используется бельевая, а не специальная, батуты прикрепляются в нарушение требований, сообщила Ольга Казанцева.
В дальнейшем выявлять передвижные аттракционы будут правоохранительные органы в ходе патрулирования.
По словам детского омбудсмена, уже сейчас для всех видов аттракционов, в том числе батутов, действует требование ежегодного технического освидетельствования.
В результате составляется АКТ технического освидетельствования аттракциона. Этот документ выдается на 1 год. Родители могут требовать ознакомления с данным документом, — сообщила Казанцева.
Информация о результатах проверки была озвучена в ходе видео-конференции «О мерах по повышению безопасности использования аттракционов на территории Алтайского каря».
Проверка проведена после того, как 30 мая ветер поднял в воздух плохо закрепленный батут и находившиеся на нем дети 3 и 4 лет упали на трамвайные рельсы. Одна из них сломала бедро, другая кости таза, обе получили черепно-мозговые травмы.
Владелец батута предложил семьям детей 2 млн рублей (общая сумма выплат) в качестве финансовой поддержки.