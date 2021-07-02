2 июля 21°C
﻿
Происшествия

На Алтае обнародовали результаты проверок батутов — опасные нашлись

Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, опубликовала на своей страничке в Insgram некоторые результаты внеплановых проверок батутов. Они не вызывают оптимизма: иногда их крепят бельевой веревкой. Проверки провели после трагического инцидента у торгового центра в Барнауле.

Ольга Казанцева.
Ольга Казанцева.
Антон Федотов, altairegion22.ru

Ольга Казанцева рассказала, что в ходе внеплановых проверок в Алтайском крае выявлено 350 аттракционов, из них 63 батута. Практически у всех батутов есть нарушения технической документации.

По ее словам, в регионе действуют передвижные батуты, в том числе из других регионов. Они переезжают из одного муниципалитета в другой. А собственники передвижных батутов не соблюдают требования к безопасности.

Например, в качестве веревок используется бельевая, а не специальная, батуты прикрепляются в нарушение требований, сообщила Ольга Казанцева.

Как крепят батуты в Алтайском крае.
Как крепят батуты в Алтайском крае.
@ombudsmen_deti22
Как крепят батуты в Алтайском крае.
Как крепят батуты в Алтайском крае.
@ombudsmen_deti22

В дальнейшем выявлять передвижные аттракционы будут правоохранительные органы в ходе патрулирования.

По словам детского омбудсмена, уже сейчас для всех видов аттракционов, в том числе батутов, действует требование ежегодного технического освидетельствования.

В результате составляется АКТ технического освидетельствования аттракциона. Этот документ выдается на 1 год. Родители могут требовать ознакомления с данным документом, — сообщила Казанцева.

Батут.
Батут.
ССО.

Информация о результатах проверки была озвучена в ходе видео-конференции «О мерах по повышению безопасности использования аттракционов на территории Алтайского каря».

Проверка проведена после того, как 30 мая ветер поднял в воздух плохо закрепленный батут и находившиеся на нем дети 3 и 4 лет упали на трамвайные рельсы. Одна из них сломала бедро, другая кости таза, обе получили черепно-мозговые травмы.

Владелец батута предложил семьям детей 2 млн рублей (общая сумма выплат) в качестве финансовой поддержки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость