Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, опубликовала на своей страничке в Insgram некоторые результаты внеплановых проверок батутов. Они не вызывают оптимизма: иногда их крепят бельевой веревкой. Проверки провели после трагического инцидента у торгового центра в Барнауле.

Ольга Казанцева рассказала, что в ходе внеплановых проверок в Алтайском крае выявлено 350 аттракционов, из них 63 батута. Практически у всех батутов есть нарушения технической документации.

По ее словам, в регионе действуют передвижные батуты, в том числе из других регионов. Они переезжают из одного муниципалитета в другой. А собственники передвижных батутов не соблюдают требования к безопасности.

Например, в качестве веревок используется бельевая, а не специальная, батуты прикрепляются в нарушение требований, сообщила Ольга Казанцева.

Как крепят батуты в Алтайском крае. @ombudsmen_deti22 Как крепят батуты в Алтайском крае. @ombudsmen_deti22

В дальнейшем выявлять передвижные аттракционы будут правоохранительные органы в ходе патрулирования.

По словам детского омбудсмена, уже сейчас для всех видов аттракционов, в том числе батутов, действует требование ежегодного технического освидетельствования.

В результате составляется АКТ технического освидетельствования аттракциона. Этот документ выдается на 1 год. Родители могут требовать ознакомления с данным документом, — сообщила Казанцева.

Батут. ССО.

Информация о результатах проверки была озвучена в ходе видео-конференции «О мерах по повышению безопасности использования аттракционов на территории Алтайского каря».

Проверка проведена после того, как 30 мая ветер поднял в воздух плохо закрепленный батут и находившиеся на нем дети 3 и 4 лет упали на трамвайные рельсы. Одна из них сломала бедро, другая кости таза, обе получили черепно-мозговые травмы.

Владелец батута предложил семьям детей 2 млн рублей (общая сумма выплат) в качестве финансовой поддержки.