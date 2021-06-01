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Происшествия

СМИ: обыски у владельца батута и другие новые подробности инцидента в Барнауле

Следственный комитет провел обыски у предпринимателя-владельца батута, на котором 30 мая произошла трагедия, сообщает «Катунь 24». Ряд СМИ узнали фамилию предпринимателя и рассказали, что о нем известно. Напомним, батут, на котором находились дети, поднялся в воздух и опрокинулся. Пострадали двое детей, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
"Инцидент Барнаул"

Батут, установленный у торгового центра «Район» недалеко от Докучаевского рынка, не был закреплен должным образом, сообщает журналист: на видеозаписи инцидента видно, как тросы отрываются и вся конструкция резко поднимается в воздух. Четыре ребенка внутри, двое успели спрыгнуть.

А девочки 3 и 4 лет упали с большой высоты прямо на трамвайные рельсы. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одна из них подключена к аппарату ИВЛ.

«Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», — рассказала краевому телеканалу пресс-секретарь краевого минздрава Марина Галдина.

В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.
В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.
«Инцидент Барнаул»

Следователи СК осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и свидетелей, установили владельца батута — это индивидуальный предприниматель из Барнаула.

По месту жительства предпринимателя и на работе провели обыски, его допросили. Назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, криминалистическая и техническая, которая позволит следователям установить степень износа батута. Об этом телеканалу сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.

Игорь Красаков.
Игорь Красаков.
vk.com/krasakov22

«Банкфакс» со ссылкой на полицейскую сводку утверждает, что предпринимателя зовут Игорь Красаков. По данным базы «Контур-Фокус», Игорь Красаков также владеет туристической компанией «Дип Трэвл», которую он создал в апреле 2021 года, стало известно «Тайга-Инфо».

Бизнесом Красакова по генеральной доверенности управляла его мать Светлана. Она попросила прощения у родителей пострадавших детей и пообещала перестать заниматься предпринимательством: «Если это моя вина, я понесу наказание».

В ближайшее время в Алтайском крае начнется внеплановая проверка детских аттракционов. Возбуждены два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и о халатности (статья 293 УК РФ).

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