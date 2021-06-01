СМИ: обыски у владельца батута и другие новые подробности инцидента в Барнауле

Батут, установленный у торгового центра «Район» недалеко от Докучаевского рынка, не был закреплен должным образом, сообщает журналист: на видеозаписи инцидента видно, как тросы отрываются и вся конструкция резко поднимается в воздух. Четыре ребенка внутри, двое успели спрыгнуть.
А девочки 3 и 4 лет упали с большой высоты прямо на трамвайные рельсы. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одна из них подключена к аппарату ИВЛ.
«Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», — рассказала краевому телеканалу пресс-секретарь краевого минздрава Марина Галдина.
Следователи СК осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и свидетелей, установили владельца батута — это индивидуальный предприниматель из Барнаула.
По месту жительства предпринимателя и на работе провели обыски, его допросили. Назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, криминалистическая и техническая, которая позволит следователям установить степень износа батута. Об этом телеканалу сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.
«Банкфакс» со ссылкой на полицейскую сводку утверждает, что предпринимателя зовут Игорь Красаков. По данным базы «Контур-Фокус», Игорь Красаков также владеет туристической компанией «Дип Трэвл», которую он создал в апреле 2021 года, стало известно «Тайга-Инфо».
Бизнесом Красакова по генеральной доверенности управляла его мать Светлана. Она попросила прощения у родителей пострадавших детей и пообещала перестать заниматься предпринимательством: «Если это моя вина, я понесу наказание».
В ближайшее время в Алтайском крае начнется внеплановая проверка детских аттракционов. Возбуждены два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и о халатности (статья 293 УК РФ).