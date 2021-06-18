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Жизнь

2 млн рублей предложили семьям детей, пострадавших на батуте в Барнауле. Но «сумма сомнительная»

Семьям детей, пострадавших из-за взлетевшего батута в Барнауле, предложили 2 млн рублей в качестве финансовой поддержки, сообщает amic.ru со ссылкой на адвоката владельца аттракциона Виктора Чумакова.

В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
"Инцидент Барнаул"

30 мая в Барнауле возле ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут — две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

Правоохранители начали проверки аттракционов, после чего все проверенные надувные батуты запретили использовать.

Ранее мама одной из пострадавших девочек сообщила, что помощь предлагали «только на словах». Адвокат опроверг это заявление.

«С нашей стороны 16 июня было сделано официальное предложение семьям пострадавших детей. В общей сумме на две семьи предложено два миллиона рублей. Там, где девочка пострадала больше, и сумма больше. Второй семье сумма поменьше. В стадии переговоров мы находимся уже неделю. Таким образом, информация, которую сообщила эта мама, не соответствует действительности», — рассказал Чумаков.


После слов адвоката мама девочки пояснила, что ей заявили про «единоразовую помощь», однако пока еще вовсе не известно, сколько денег потребуется на реабилитацию ребенка.

«Мы сказали, что подумаем, так как еще не знаем, сколько нужно на лечение, на реабилитацию, вообще какие последствия травмы. Сейчас вследствие травмы ребенок не говорит, почти не двигается. Они сейчас дадут денег, а потом что? Сколько понадобится на реабилитацию? И когда и какие последствия будут? Заговорит ли вообще ребенок?» — объяснила женщина свою позицию.

Накануне в Барнауле еще один ребенок пострадал во время игры на батуте — шестилетний мальчик получил тяжкий вред здоровью.

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