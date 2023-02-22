22 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае опекуншу наказали за издевательства над приемными детьми

Жительницу Алтайского края признали виновной в том, что она избивала своих приемных детей, сообщает региональный Следственный комитет.

Суд
Суд
СС0

В 2015 году жительница Советского района стала опекуном двух детей — девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения.

Что произошло

С первых же дней женщина стала издеваться над детьми.

Девочку выгоняла зимой на улицу раздетой, обливала холодной водой. Спустя год женщина отказалась от девочки, но продолжила воспитывать ее брата. Опекун избивала и оскорбляла мальчика,

Чтобы никто не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он время от времени не посещал учебное заведение.

Лишь в конце 2020 года ребенка изъяли из семьи после того, как мальчик рассказал об издевательствах учителя.

Суд

Суд назначил ей наказание в виде 8,6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Опекун свою вину не признала.

Ранее женщина жестоко убила полуторагодовалую дочь на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость