На Алтае опекуншу наказали за издевательства над приемными детьми

Жительницу Алтайского края признали виновной в том, что она избивала своих приемных детей, сообщает региональный Следственный комитет.

В 2015 году жительница Советского района стала опекуном двух детей — девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения.

Что произошло

С первых же дней женщина стала издеваться над детьми.

Девочку выгоняла зимой на улицу раздетой, обливала холодной водой. Спустя год женщина отказалась от девочки, но продолжила воспитывать ее брата. Опекун избивала и оскорбляла мальчика,

Чтобы никто не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он время от времени не посещал учебное заведение.

Лишь в конце 2020 года ребенка изъяли из семьи после того, как мальчик рассказал об издевательствах учителя.

Суд

Суд назначил ей наказание в виде 8,6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Опекун свою вину не признала.

Ранее женщина жестоко убила полуторагодовалую дочь на Алтае.