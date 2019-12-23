На Алтае мужчина забрал возлюбленную у любовника, увез в соседнее село и сломал ей нос

24-летняя жительница Горно-Алтайска пострадала от рук парня, который застал ее дома у другого мужчины. Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

39-летний сожитель девушки застал ее с другим мужчиной в одном из частных домов села Майма. Он стал оскорблять девушку, прижал её к стене, схватил со стола кухонный нож, размахивая которым угрожал ей убийством.

Потом мужчина потребовал, чтобы девушка немедленно собралась и села в его автомобиль.

Дальнейшее выяснение отношений продолжилось уже на въезде в село Дубровка, где подозреваемый остановил свой автомобиль. В ходе ссоры, он ударил девушку кулаком в нос. От полученного удара у потерпевшей открылось обильное кровотечение, и мужчина поспешил увезти её в больницу.

В ходе осмотра медики установили, что у девушки сломан нос.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Свой поступок подозреваемый попытался объяснить тем, что в порыве ревности и злости не смог совладать с эмоциями.