На Алтае мужчина забрал возлюбленную у любовника, увез в соседнее село и сломал ей нос

39-летний сожитель девушки застал ее с другим мужчиной в одном из частных домов села Майма. Он стал оскорблять девушку, прижал её к стене, схватил со стола кухонный нож, размахивая которым угрожал ей убийством.
Потом мужчина потребовал, чтобы девушка немедленно собралась и села в его автомобиль.
Дальнейшее выяснение отношений продолжилось уже на въезде в село Дубровка, где подозреваемый остановил свой автомобиль. В ходе ссоры, он ударил девушку кулаком в нос. От полученного удара у потерпевшей открылось обильное кровотечение, и мужчина поспешил увезти её в больницу.
В ходе осмотра медики установили, что у девушки сломан нос.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Свой поступок подозреваемый попытался объяснить тем, что в порыве ревности и злости не смог совладать с эмоциями.