22 мая
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На Алтае произошло ощутимое землетрясение

Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в 128 км от Горно-Алтайска, сообщает "Интерфакс".

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Землетрясение зарегистрировано примерно в 100 км от очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе почти 20 лет.

Ранее мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран.

Между тем водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения. Океанологи обнаружили неизвестные ранее дыры. Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость.

Подземный толчок

Ученые предупреждают, что когда-нибудь из-за этих дыр может случиться самое мощное землетрясение на планете - магнитудой в 9 баллов.

Сейсмособытие приведет к разрушению каменных зданий и к образованию цунами высотой до 30,5 метра.

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