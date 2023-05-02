Сразу два землетрясения произошли в горах Сибири

Сейсмособытия произошли на границах рифтовой зоны Байкала.

Магнитуды составили 4,3 и 4,6.

В Байкальская рифтовой зоне идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит.

Ранее очевидцы рассказали, как серия афтершоков накрыла регион после землетрясения. Также россияне выбегали из домов из-за мощного землетрясения магнитудой 6,9.

Ранее три землетрясения за несколько часов произошли в сейсмоопасном российском регионе. Эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Между тем жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул. Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, рассказали сочинцы в соцсетях.