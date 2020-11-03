Железный дровосек. На Алтае прокурор требовал лишить капитана полиции звания за подставное дело о рубке сосны

Алтайский краевой суд согласился с приговором Угловского райсуда, признавшего виновным бывшего участкового уполномоченного в превышении полномочий за фальсификацию уголовного дела о рубке дерева. Гособвинитель требовал в суде приговорить его к реальному сроку и лишить звания капитана полиции. Но экс-полицейский отделался штрафом и годовым запретом на занятие должностей в правоохранительных органах.

Обнаружил два пня

Возможность дать отпор криминалу, который «кормится лесом» и наносит государству ущерб, появилась у местной полиции, когда работник предприятия-арендатора, патрулировавший лес, сообщил участковому, что обнаружил два пня.

Один — от сырорастущей сосны, другой — от сухостойного дерева. Вопрос был в том, как найти лесонарушителя. И вот в этом капитан полиции Л. проявил изобретательность.

Незаконная рубка леса. Минприроды АК. Официальный сайт.

«Тогда он начал возмущаться»

Получив сигнал, он позвонил ведущему специалисту в области лесных отношений по этому лесничеству. И попросил его рассчитать ущерб, обозначив при этом: сумма должна быть больше 5 тыс. рублей.

Но, видимо, сосна была молоденькой, и специалист насчитал всего лишь 2 862 рубля. Полицейский начал возмущаться, рассказал на суде сотрудник лесничества.

И в ответ сказал капитану полиции: чтобы сумма была больше, надо увеличить диаметр пня — и, после некоторой дискуссии, подсказал, до какой величины.

Когда диаметр был согласован, результат оценки ущерба полицейского устроил. О незаконной рубке дерева конкретного диаметра он сообщил в дежурную часть, где информацию зафиксировали. Затем капитан занялся поиском преступника.

Незаконная рубка леса. Минприроды АК. Официальный сайт.

«Ну , давай , возьму на себя»

Выбор пал на одного из местных жителей — вместе с коллегой участковый «уговорил» его взять вину на себя. Уговорился мужчина, правда, не с первого раза.

Сначала в разговоре с участковым он утверждал: «Ну, это точно не я». Но затем его «разговорили» и «дожали» — именно такие термины упомянуты в документе суда.

Мужчине объяснили: лучше признаться. Иначе «вся работа в лесу встанет, участковый запретит работать в лесу». В конце концов он согласился: «Ну давай, на себя все возьму». За рубку сосны мужчину осудили и приговорили к обязательным работам.

А затем пришли к участковому.

Телефон. Переговоры. Pixabay.com

Осужденного признали потерпевшим

Капитан полиции, очевидно, не знал, что до описываемых событий в службу собственной безопасности МВД поступила весьма нелестная характеристика на него. Якобы он — участник организованной группы незаконных рубщиков леса и сфальсифицировал уголовное дело.

Из определения краевого суда следует: его телефон прослушивали. Так что вскоре безопасники узнали много нового о том, как участковый исполняет свои служебные обязанности.

В итоге правоохранители занялись уже уголовным делом капитана полиции, а осужденного за рубку сосны мужчину признали потерпевшим (вопрос об участии его в группе «черных лесорубов» на суде не ставился — видимо, доказательств этому не было).

Действия участкового квалифицировали как превышение должностных полномочий (ст. 286, ч. 1 УК РФ) — ведь он, по сути, сфальсифицировал материал доследственной проверки по факту совершения преступления о незаконной рубке леса. Кроме того, заведомо зная о непричастности местного жителя к преступлению, добился от него признания.

Суд. Pixabay.com

«Просим отменить и оправдать»

В августе 2020 года Угловский райсуд признал капитана полиции виновным и вынес ему наказание в виде штрафа (40 тыс. рублей) и запрета занимать должности в правоохранительных органах в течение года. А 23 октября Алтайский краевой суд рассмотрел жалобы сторон.

Адвокат бывшего участкового утверждал, что состава преступления в его действиях нет, что он выезжал на место и ничего не фальсифицировал. Он никого не склонял к даче ложных показаний и самооговору. Доказательство его виновности вообще нет.

Поэтому он просил отменить приговор и оправдать своего подзащитного.

Интересно, что мужчина, взявший на себя вину под нажимом участкового, видимо, временами был не против его оправдания. Он не раз менял показания, и эти противоречия объяснил нежеланием привлекать полицейского к ответственности.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

«Не хотел , чтобы его осудили»

Со своей стороны, прокурор предлагал переквалифицировать дело на пункт 3 этой же статьи и также отправить бывшего участкового в колонию на 4 года. А кроме этого — запретить занимать посты в правоохранительных органах на 3 года и лишить его звания «капитан полиции».

Ведь из-за него местный житель был незаконно осужден и приговорен к обязательным работам. Получилось, что капитана позиции Угловский райсуд наказал менее строго, чем мнимого «черного лесоруба».

Но краевой суд не нашел оснований ни для оправдания бывшего участкового, ни для принятия более жестких решений. Наказание осталось прежним — штраф 40 тыс. рублей и год запрета работать в полиции.