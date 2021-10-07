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Происшествия

На Алтае пьяный водитель без прав перевернулся вместе с пассажиркой

В Республике Алтай нетрезвый сельчанин совершил ДТП, в котором пострадала местная жительница, сообщает региональное МВД.

ДТП в Республике Алтай с пьяным водителем без прав.
ДТП в Республике Алтай с пьяным водителем без прав.
04.мвд.рф.

ДТП произошло ночью 6 октября, около 04:40 часов, в Онгудайском районе на 617 км трассы Р-256 «Чуйский тракт».

«41-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Sprinter, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием машины», — рассказали в ведомстве.

В районную больницу доставили 35-летнюю пассажирку, госпитализация не потребовалась.

В полиции выяснили, что сельчанин сел за руль не имея права управления транспортным средством.

Кроме того, освидетельствование установило опьянение водителя — 1,07 промилле.

Возбудили дело об административном правонарушении по факту «управления машиной водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».

Ранее в Алтайском крае пьяный сельчанин развозил гостей по домам после вечеринки с шашлыками.

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