На Алтае пьяный водитель без прав перевернулся вместе с пассажиркой

ДТП произошло ночью 6 октября, около 04:40 часов, в Онгудайском районе на 617 км трассы Р-256 «Чуйский тракт».
«41-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Sprinter, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием машины», — рассказали в ведомстве.
В районную больницу доставили 35-летнюю пассажирку, госпитализация не потребовалась.
В полиции выяснили, что сельчанин сел за руль не имея права управления транспортным средством.
Кроме того, освидетельствование установило опьянение водителя — 1,07 промилле.
Возбудили дело об административном правонарушении по факту «управления машиной водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».
Ранее в Алтайском крае пьяный сельчанин развозил гостей по домам после вечеринки с шашлыками.